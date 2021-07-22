فيغو: رئيس ريال مدريد اعتذر لي بعد التسريبات الأخيرة

اعتبر نجم ريال مدريد السابق، لويس فيغو، أن قضية التسريبات التي نشرت مؤخرا لرئيس الريال، فلورنتينو بيريز، والتي ينتقد فيها عددا من نجوم النادي السابقين، قد انتهت بعد اعتذار بيريز.

وقال النجم البرتغالي المعتزل، الذي لعب في صفوف ريال مدريد بين العامين 2000 و2005، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن الأحاديث الخاصة قد تحتوي على عبارات خارجة عن السياق. لقد تحدثت معه (بيريز)، واعتذر لي، ولهذا فالقضية منتهية".

وأضاف فيغو: "لقد اعتذر لي بيريز في محادثة خاصة، ولهذا فالأمر انتهى".

وكانت صحيفة "El Confidencial"، نشرت تسجيلات صوتية لبيريز تعود إلى الفترة بين 2006 و2012، ينتقد فيها بطريقة مهينة أساطير النادي الملكي، أمثال الحارس إيكر كاسياس، وراؤول غونزاليس، ولويس فيغو، والمدرب البرتغالي مورينيو، إضافة لكريستيانو رونالدو.

وقال بيريز عن فيغو في التسريبات: "فيغو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين".

وجاءت هذه التسريبات في وقت يتعرض فيه بيريز لانتقادات شديدة بسبب دوره البارز في الجهود المبذولة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي المرفوض من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: "آس"