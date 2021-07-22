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التشكيلة الأساسية لمواجهة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو
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يفتتح المنتخب المصري مشواره في مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بمواجهة قوية ضد نظيره الإسباني، لحساب منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأرجنتين، وأستراليا.

وتقام المباراة اليوم الخميس، في الساعة العاشرة والنصف صباحا، حسب توقيت السعودية.

وسيعتمد مدرب "الفراعنة" شوقي غريب، على تشكيلة تضم محمد الشناوي حارسا للمرمى، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي (الونش)، وأسامة جلال، وكريم العراقي، وأحمد أبو الفتوح، في الدفاع.

وفي خط الوسط يشارك أكرم توفيق، وإمام عاشور، ورمضان صبحي.

ويقود أحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر، خط الهجوم.

أما مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، فقرر الدفع بالأسماء التالية:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في خط الدفاع: جيل، إيريك غارسيا، باو توريس، مينغيزا.

في خط الوسط: بيدري، سيبايوس، ميرينو.

، أوسكار منغيزا.

في خط الهجوم: ميكل أويارزابال، داني أولمو، أسينسيو.

المصدر: RT

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