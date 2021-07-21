العداءة العراقية دانة حسين تخرج بفيديو لتوضيح ملابسات إيقافها

صرحت العداءة العراقية دانة حسين بأن عقوبة الإيقاف المفروضة عليها من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوي عقوبة مؤقتة، وفي انتظار الرد من الاتحاد العراقي على التقرير الطبي.

وقالت دانة حسين في مقطع فيديو انتشر على موقع "تويتر"، أوضحت فيه بأن العقوبة بحد ذاتها عقوبة مؤقتة، والنسبة التي تم العثور عليها في الفحص أقل من الحد الأدنى لمادة الكورتزون وهي مادة طبية لمعالجة الحساسية، لذلك العقوبة مؤقتة وكانت لغاية يوم 23 ريثما يرد الاتحاد العراقي على تقرير الاتحاد الدولي.

⭕️ بالفيديو..العداءة العراقية دانا حسين تكشف تفاصيل العقوبة المفروضة عليها وحرمانها من اولمبياد طوكيو. pic.twitter.com/N7KRiMaxmM — عزيزي عزوز (@k3yqYW3jaIAev5q) July 21, 2021

وكشف الاتحاد العراقي لألعاب القوى، بدوره، عن إيقاف العداءة دانة حسين من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بسبب تناول أدوية تحمل منشطات.

إقرأ المزيد

وقال الأمين المالي للاتحاد زيدون جواد، إنه تم إيقاف اللاعبة بشكل مؤقت وليس استبعادا موضحا أن المواد التي أظهرتها التحاليل حسب تقرير الاتحاد الدولي مواد ليست منشطة.

وأكد جواد أن "العداءة دانا حسين نفت تعاطي المنشطات، كما أن الفحوصات التي أجريت لها قبل المشاركة التأهيلية ولم تثبت تعاطيها منشطات".

وأضاف أن "دانا أبلغتنا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها وتم استخدام العلاج الخاص بالعملية الجراحية التي احتوت على نسبة من الكورتزون الذي يعتبر أحد أنواع المنشطات، وبعد الفحص تأكد وجود نسبة قليلة جدا من المنشطات الخاصة بالدواء".

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي سيبعث إلى الاتحاد الدولي تقرير الطبيب الذي أجرى العملية الذي يؤكد من خلاله أن العقار كان من ضمن إجراءات العملية".

المصدر: وكالات