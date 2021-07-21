إنتر ميلان ينسحب من جولة أمريكا

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إلغاء جولة كان يعتزم القيام بها في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب مخاوف تتعلق بـ"كوفيد-19".

وقرر أرسنال الإنجليزي أمس الثلاثاء، إلغاء السفر لخوض مسابقة "كأس فلوريدا" لكرة القدم، بعد اكتشاف عدد قليل من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في النادي الإنجليزي.

وكان من المقرر أن يواجه إنتر ميلان منافسه أرسنال يوم الأحد المقبل، على أن يلعب الفائز مع المنتصر من مواجهة إيفرتون الإنجليزي أمام ميوناريوس الكولومبي في 28 يوليو الجاري.

وقال إنتر ميلان في بيان: "يعلن إنتر ميلان أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لخوض كأس فلوريدا بسبب المخاطر الحالية لرحلات السفر الدولية نتيجة انتشار وباء "كوفيد-19" وهي مخاطر انسحب بسببها أرسنال من المشاركة أيضا في البطولة".

📃| بيان من النادي



لن يسافر نادي إنتر ميلان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس فلوريدا بسبب المخاطر الناجمة عن انتشار كوفيد-19 والتي أدت إلى انسحاب نادي أرسنال بالفعل من المسابقةhttps://t.co/UdK6KhT4Sj — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) July 21, 2021

وسيستهل إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاغي حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي، بمباراة على ملعبه أمام جنوى في 21 أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز