البرازيلية مارتا تدخل تاريخ منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية

أصبحت البرازيلية مارتا، أول لاعبة كرة قدم تسجل في خمس نسخ متتالية للأولمبياد، بعد أن أحرزت هدفين في فوز ساحق لمنتخب بلادها 5-0 على الصين، ضمن أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء.

وافتتحت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما التسجيل في المباراة ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا هولندا وزامبيا، في الدقيقة التاسعة من متابعة لكرة مرتدة، وأضافت هدفها الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة من زاوية ضيقة، في الدقيقة 74.

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وكانت مارتا، التي تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة كرة قدم عبر التاريخ بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات وهو رقم قياسي، سجلت هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004، وبعد ثنائية اليوم رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا في الألعاب الأولمبية.

المصدر: وكالات