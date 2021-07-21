شاهد.. أهداف ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو" الأساطير في تل أبيب
فاز فريق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة (3-2) في لقاء "الكلاسيكو" الاستعراضي، بين أساطير الغريمين التقليديين القدامى، أمس الثلاثاء، على "استاد بلومفيلد" في تل أبيب بإسرائيل.
وضع الساحر البرازيلي رونالدينيو برشلونة في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على شوطين مدة كل منهما 40 دقيقة.
Мы не плачем, просто гол Роналдиньо в матче легенд в глаз попал 😥— Матч ТВ (@MatchTV) July 20, 2021
📹 инстаграм «Барселоны» pic.twitter.com/xgYISdhrnV
ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، أحرزهما كل من بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز، في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.
وأدرك خوفري ماتيو التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59، ومن ثم سجل روبين دي لا ريد هدف الفوز للفريق الملكي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء.
[HIGHLIGHTS] 🎥— FC Barcelona (@fcbarcelona_id) July 21, 2021
Barça Legends vs Real Madrid 🙌
Tonton 5️⃣ gol yang tercipta ! ⚽️ pic.twitter.com/BxvDjZYR2X
👏 Real Madrid claim spoils in legends' El Clásico in Tel Aviv!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 20, 2021
⚽️ @FCBarcelona 2-3 @realmadriden#RealMadrid
المصدر: وكالات