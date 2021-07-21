شاهد.. أهداف ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو" الأساطير في تل أبيب

فاز فريق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة (3-2) في لقاء "الكلاسيكو" الاستعراضي، بين أساطير الغريمين التقليديين القدامى، أمس الثلاثاء، على "استاد بلومفيلد" في تل أبيب بإسرائيل.

وضع الساحر البرازيلي رونالدينيو برشلونة في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على شوطين مدة كل منهما 40 دقيقة.

Мы не плачем, просто гол Роналдиньо в матче легенд в глаз попал 😥



📹 инстаграм «Барселоны» pic.twitter.com/xgYISdhrnV — Матч ТВ (@MatchTV) July 20, 2021

ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، أحرزهما كل من بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز، في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

وأدرك خوفري ماتيو التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59، ومن ثم سجل روبين دي لا ريد هدف الفوز للفريق الملكي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

[HIGHLIGHTS] 🎥



Barça Legends vs Real Madrid 🙌



Tonton 5️⃣ gol yang tercipta ! ⚽️ pic.twitter.com/BxvDjZYR2X — FC Barcelona (@fcbarcelona_id) July 21, 2021

👏 Real Madrid claim spoils in legends' El Clásico in Tel Aviv!

⚽️ @FCBarcelona 2-3 @realmadriden#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 20, 2021

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المصدر: وكالات