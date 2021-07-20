ملكة القفز بالزانة إيسينبايفا توضح سبب تغيير الشعار الأولمبي وتطرح لغزا على عشاق الرياضة

أوضحت البطلة الأولمبية الروسية يلينا إيسينباييفا عضوة اللجنة الأولمبية الدولية سبب إضافة كلمة "معا" إلى شعار الألعاب الأولمبية "أسرع، أعلى، أقوى"، وطرحت لغزا حول أكلة يابانية.

وكتبت يلينا إيسينبايفا عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "تم اليوم خلال اجتماع الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، اعتماد شعار أولمبي جديد بالإجماع (أسرع، أعلى، أقوى - معا) باللاتينية (Citius, altius, fortius - communis)".

وأوضحت سبب إضافة كلمة "معا" على الشعار الأولمبي، قائلة: "التفسير بسيط، إذا أردنا أن نجعل العالم مكانا أفضل للعيش من خلال الرياضة، يجب أن نتحد ونتضامن. لا سلام من دون الوحدة والتضامن".

وتم اعتماد الشعار الأولمبي "أسرع، أعلى، أقوى" لأول مرة خلال المؤتمر الأولمبي في عام 1894 قبل بدء الألعاب الأولمبية الأولى في التاريخ الحديث، والتي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا عام 1896.

وتم تقديم الاقتراح من قبل مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، البارون بيير دي كوبرتان.

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وتحت الشعار الجديد، ستقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، وستكون المنافسة الأكبر من حيث عدد أنواع الرياضات (33) والفئات (339). ومن المتوقع أن يشارك 19 ألف رياضي ورياضية في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز سبب تغيير الشعار الأولمبي الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان.

وقال: "الفكرة من وراء هذا الشعار هي أنه لا يمكنك أن تكون أسرع أو أعلى أو أقوى من دون فريق من حولك. هذا ينطبق على كل من الرياضة والحياة اليومية. لا تكمن القيم الأولمبية في التميز على المستوى الشخصي فقط، وهو أمر مهم أيضا، ولكن أيضا في حقيقة أنك محاط بفريقك، سواء كان مدربا أو عائلة أو طبيبا".

وأضاف: "الفكرة من وراء هذا التغيير هي إظهار أنه إذا كنت تريد أن تسير بشكل أسرع، فافعل ذلك بنفسك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب بعيدا، فعليك أن تذهب سويا".

وعلى صعيد آخر، انتشر مقطع فيديو لبطلة العالم عدة مرات الروسية يلينا إيسينبايفا، وهي تتناول الآيس كريم الياباني، حيث طلبت من عشاق الرياضة التكهن بما تأكله!

وفسر مراسل وكالة "ريا نوفوستي - RIA Novosti" في طوكيو، أن ما تتناوله إيسينبايفا هو الآيس كريم الياباني yukimi-daifuku الشائع والمدهش حقا.

فهو يمتط لأنه ملفوف بعصيدة الأرز، وينكّه عادة بطعم الشاي الأخضر.

ويذكر أن يلينا إيسينباييفا (39 عاما) أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة في أولمبياد أثينا 2004، وأولمبياد بكين 2008، ولكنها حرمت من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعدما كشف تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن برنامج منشطات برعاية الدولة في روسيا.

وتحظى إيسينبايفا بسجل حافل بالألقاب والأرقام القياسية، فقد توجت بطلة للعالم في الهواء الطلق 3 مرات، أعوام 2005 و2007 و2013، وحطمت الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة 28 مرة (15 في الهواء الطلق و13 داخل القاعات).

المصدر: وكالات