 
مباشر

راكيتيتش يشيد برونالدو ويكشف طلبا شخصيا له

الرياضة

راكيتيتش يشيد برونالدو ويكشف طلبا شخصيا له
AFP CURTO DE LA TORRE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvho

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة سابقا وإشبيلية الإسباني حاليا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، طالبه بالانضمام لصفوف "السيدة العجوز" صيف 2019.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "في صيف 2019، اتصل بي كريستيانو شخصيا ليقترح علي بأن أذهب إلى يوفنتوس".

إقرأ المزيد
ريال مدريد يضحي بالنجم
ريال مدريد يضحي بالنجم "المخيب للآمال" لتمويل صفقة مبابي
إقرأ المزيد
راموس يستفز رونالدو بتصريح حول ميسي
راموس يستفز رونالدو بتصريح حول ميسي

وأضاف: "أخبرني أن النادي يريدني أيضا، لكن الانتقال لم يتم، برشلونة في ذلك التوقيت كان يطلب 50 مليون يورو، وكان ذلك أكثر من اللازم".

وتابع اللاعب الكرواتي: "بدلا من ذلك، بقيت في برشلونة لمدة عام آخر، وانضممت إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو فقط في سبتمبر 2020".

وختم إيفان راكيتيتش (33 عاما): "رونالدو هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، أنت تستمع حقًا بمشاهدته وما يفعله في يوفنتوس".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا