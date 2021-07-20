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ميلان يعلن إصابة رئيسه بمرض خطير

الرياضة

ميلان يعلن إصابة رئيسه بمرض خطير
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه التنفيذي، إيفان غازيديس، بسرطان الحنجرة.

وأصدر ميلان بيان رسميا أوضح فيه أن إيفان غازيديس، البالغ من العمر 57 عاما، سيتلقى العلاج اللازم في العيادات المتخصصة، بدعم كامل من ملكية الرئيس سكاروني والإدارة العليا للنادي.

المصدر: وكالات 

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