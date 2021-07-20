ميلان يعلن إصابة رئيسه بمرض خطير

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه التنفيذي، إيفان غازيديس، بسرطان الحنجرة.

وأصدر ميلان بيان رسميا أوضح فيه أن إيفان غازيديس، البالغ من العمر 57 عاما، سيتلقى العلاج اللازم في العيادات المتخصصة، بدعم كامل من ملكية الرئيس سكاروني والإدارة العليا للنادي.

غازيديس في رسالة :



"بالطبع ليس هناك وقت مناسب لتشخيص السرطان لكن لحسن الحظ يبدو أنه نوع قابل للعلاج ، سيعتني بي فريق طبي رفيع المستوى وأنا أحظى بدعم أحبائي والزملاء والمتعاونين في النادي: أنا واثق ، بناءً على الاستشارات الطبية ، أن الورم سيتم علاجه بنجاح ، مع الشفاء التام". https://t.co/lqhoNrwU2ppic.twitter.com/P7aDtdDlqI — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) July 20, 2021

المصدر: وكالات