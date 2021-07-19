شاهد.. ميسي يفتح باب منزله أمام معجبيه

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منزله المؤقت في ولاية فلوريدا الأمريكية لتحية الجماهير والمعجبين، الذين كانوا ينتظرونه خارج مقر إقامته أثناء قضاء عطلته حاليا بالولايات المتحدة.

واحتشد مجموعة من السكان المحليين خارج مكان إقامة ميسي للحصول على تحية من نجم كرة القدم، وقد تحققت أحلامهم أخيرا عندما فتح أيقونة نادي برشلونة الإسباني بوابته لمقابلتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ميسي وهو يقوم بتحية الجماهير ويوقع لهم "الاوتوغرافات" ويلوح لهم.

Messi opened up his Miami home to say hello to waiting fans 👏



(via @FCBW_A7)pic.twitter.com/8s4JRmgboH — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2021

الأُسطورة ليو ميسي رفقة حُشود المُعجبين في ميامي 📸😍 pic.twitter.com/9RoH9kpwLo — FCB World (@FCBW_A7) July 18, 2021

ويستمتع ليونيل ميسي، بعد التتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا، وهي أول بطولة كبرى له مع منتخب بلاده، حاليا بإجازته مع عائلته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي البالغ من العمر 34 عاما، يقيم مع عائلته في قصر مكون من خمس غرف نوم في مدينة "كي بيسكاين"، والذي هو متاح للإيجار مقابل 200 ألف دولار شهريا، ويملكه رجل الأعمال الأرجنتيني سيرجيو رويتبرغ.

المصدر: وكالات