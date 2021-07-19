انتحار لاعب في الأوروغواي

قرر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، إيقاف كل الأنشطة الرياضية أمس الأحد، وذلك حدادا على رحيل المدافع الدولي السابق وليامز مارتينيز، لاعب فريق فيلا تيريزا في دوري الدرجة الثانية.

وتم العثور على وليامز مارتينيز، البالغ من العمر 38 عاما، ميتا في شقته، بعد أن أقدم على الانتحار.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني بيانا عبر فيه عن صدمته لرحيل مارتينيز، مقدما تعازيه إلى عائلته ومواساته لها.

📌 De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martinez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. pic.twitter.com/jV6b8NiHPJ — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) July 18, 2021

وكان مارتينيز قد توقف عن النشاط الرياضي منذ أيام لفترة قصيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وانضم مارتينيز إلى صفوف فريق فيلا تيريزا في العام الجاري، ولعب مع عدة أندية، خلال مسيرته الاحترافية، في الأوروغواي والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وإسبانيا وفرنسا، كما لعب عدة مباريات مع فريق وست بروميتش الإنجليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع منتخب الأوروغواي.

We’re deeply saddened to learn of the passing of our former player, Williams Martínez.



Our thoughts are with his friends and family. Rest in peace 💙 pic.twitter.com/zWXK2pLfho — West Bromwich Albion (@WBA) July 18, 2021

وتم تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأورغوياني إلى موعد آخر.

المصدر: وكالات