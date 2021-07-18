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ثلاث إصابات بكورونا بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي للقدم

الرياضة

ثلاث إصابات بكورونا بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي للقدم
AFP CHARLY TRIBALLEAU
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أكدت جنوب إفريقيا ظهور 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منتخبها الأولمبي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في الدورة الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو.

من بين المصابين اللاعبان تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي، كما جاءت نتيجة فحص محلل الفيديو ماريو ماشا إيجابية لدى الوصول إلى طوكيو.

وسيبدأ المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا منافسته في الدورة بمواجهة منتخب الدولة المضيفة الخميس المقبل.

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وسيلتقي الفريق بعد ذلك مع منتخبي المكسيك وفرنسا.

وقال مكسوليسي سيبام مدرب الفريق في بيان أصدره الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اليوم الأحد "لدينا في معسكر الفريق هنا ثلاث حالات إيجابية.. لاعبان ومسؤول".

وأشار المدرب إلى أن الفريق نتيجة لذلك دخل في عزل صحي قبل السماح له بالتدريب وهو ينتظر نتائج الفحوص التي أجريت في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وقال المدرب أيضا: "هذا الموقف المؤسف حرمنا من أول تدريب مكثف الليلة الماضية".

المصدر: "رويترز"

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