رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. "الفيفا" يتحرك نحو إحداث ثورة في قوانين كرة القدم

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يدرس إدخال تعديلات غير مسبوقة على قوانين الساحرة المستديرة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن أهم التعديلات التي يعتزم "الفيفا" إدخالها على قوانين اللعبة، وهي:

- تقسيم وقت اللعب إلى فترتين مدة كل منهما 30 دقيقة، وإيقاف اللعب عند كل توقف، على غرار الرياضات الأخرى، مثل كرة السلة أو كرة الصالات، ما يضمن 30 دقيقة من اللعب الفعال.

- إمكانية عمل تغييرات غير محدودة.

- أداء رميات التماس بالقدم، ما يسمح بخلق مواقف تنطوي على مخاطر أكبر، حيث سيتم نقل الكرة إلى منطقة المنافس بسهولة كبيرة.

- استحداث عقوبة للاعب الحاصل على البطاقة الصفراء، بالإيقاف المؤقت لمدة 5 دقائق.

⚠️ La FIFA está estudiando la introducción de diversas medidas que podrían revolucionar el mundo del fútbol



▪️ 2 tiempos de 30 minutos

▪️ cambios ilimitados

▪️ saques de banda con el pie

▪️ amarilla con una suspensión temporal de 5 minutos



¿Opiniones?https://t.co/a9O0mK7b7Q — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 17, 2021

وكشفت الصحيفة أنه من المنتظر تجربة التعديلات في بطولة "كأس المستقبل لكرة القدم" دون 19 عاما والتي تتنافس فيها أربعة فرق: آيندهوفن والكمار الهولنديين ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

ESPN NL is airing the Future of Football Cup live today. With currently RBL U23 v AZ U23 and later Club Bruges U23 v PSV U23.



I only just tuned it, but this looks interesting!



Kick-ins, self-free kicks, infinite subs, yellow cards == time penalty and 2x 30 minutes of game time https://t.co/d0BmfC0sg7 — Joris Bekkers (@unravelsports) July 15, 2021

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وبعد انتهاء البطولة سيقيم "الفيفا" تأثير هذه التغييرات، وما إذا كان سيتم اعتماد أي منها وتبنيه كطلب رسمي إلى المجلس الدولي للعبة، وهو الهيئة التي تحدد قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: mundodeportivo.com