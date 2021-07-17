الرباع البرازيلي ريس يغيب عن الأولمبياد

أوقفت اللجنة الأولمبية البرازيلية وبصفة مؤقتة الرباع البرازيلي فرناندو ريس الجمعة بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات والمواد المحظورة رياضيا خارج المنافسات في 11 يونيو الماضي.

ما يعني غيابه عن أولمبياد طوكيو الصيفي الذي ينطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة الأولمبية البرازيلية في بيان إن الوكالة البرازيلية لمكافحة المنشطات اكتشفت وجود أحد هرمونات النمو في عينة ريس البالغ 31 عاما.

وأضافت اللجنة "ومن ثم فقد استبعد الرياضي من المنتخب الأولمبي البرازيلي الذي سينافس في دورة ألعاب طوكيو.

Brazilian weightlifter Fernando Reis out of Tokyo Olympics for doping https://t.co/g0CZ314VtI via @todayng — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) July 17, 2021

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وتابعت: "تؤكد اللجنة الأولمبية البرازيلية التزامها برياضة نظيفة وبتبني عدة مبادرات تثقيفية لمكافحة المنشطات.. وهي تحرص على حضور جميع أعضاء المنتخب الأولمبي البرازيلي المنافس في دورة طوكيو الدورة التثقيفية لمكافحة المنشطات التي تقدمها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وكان من المقرر أن ينافس ريس في ثالث دورة أولمبية في العاصمة اليابانية قبل استبعاده.

وتوج ريس بميدالية برونزية في بطولة العالم (وزن فوق 109 كيلوغرامات) في 2018 في عشق أباد بعد استبعاد منافسه.

وقال الاتحاد البرازيلي لرفع الاثقال إنه سيتم فحص العينة الثانية للرباع الموقوف.

واحتل ريس المركز 11 في دورة لندن 2012 وجاء في المركز الخامس في ريو دي جانيرو في 2016 في وزن فوق 105 كيلوغرامات.

المصدر: "رويترز"