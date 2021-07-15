الألمانية كيربر تنسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

أعلنت لاعبة كرة المضرب الألمانية أنجليك كيربر البالغة 33 عاما، انسحابها من أولمبياد طوكيو التي ستنطلق الأسبوع المقبل بسبب الإرهاق من توالي المشاركة في البطولات.

وفازت كيربر، الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، على الميدالية الفضية في منافسات السيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وشاركت كيربر في ثلاث بطولات على الأراضي العشبية الشهر الماضي وأحرزت اللقب في باد هومبورغ وبلغت قبل النهائي في ويمبلدون.

وقالت كيربر في بيان: "تمثيل ألمانيا في لندن 2012 وريو 2016 باللعب مع الفريق الألماني من أفضل ذكرياتي في مسيرتي حتى الآن".

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وأضافت: "هذا يجعلني أشعر بإحباط أكبر بقول واقع إن جسدي يحتاج إلى الراحة بعد عدة أسابيع مرهقة، وأنه يجب أن أتعافى أولا قبل استكمال التنافس هذا الصيف".

وتابعت: "أشكركم على دعمكم، وهذا القرار كان صعبا جدا بالنسبة لي. كل التوفيق للرياضيين الألمان في طوكيو. سأفتقدكم".

وانسحب مجموعة من لاعبي التنس البارزين عن المشاركة في الأولمبياد منهم السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم والأمريكية سيرينا وليامز والرومانية سيمونا هاليب. وسيغيب أيضا البريطاني دانييل إيفانز ومواطنته جوهانا كونتا بعد إصابتهما بكوفيد-19.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز