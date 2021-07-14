باريس سان جيرمان يصرف النظر عن صفقة ميسي

أكدت صحيفة Le Parisien الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان قرر صرف النظر تماما عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن النادي الباريسي لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد لنهاية أغسطس المقبل، وأضافت: "ملف صفقة ميسي تم إغلاقه، ولا داع لإعادة فتحه مجددا".

وأصبح ميسي لاعبا حرا من بداية شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.



ويأتي ذلك بسبب الضغوط المالية فيما يخص الرواتب بالنادي الباريسي، بتواجد نيمار وكيليان مبابي، ووصول جورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي الذي دفع باريس 60 مليون يورو لضمه، واقتراب التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

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ورجحت الصحيفة الفرنسية أن ليونيل البالغ 34 عاما بصدد توقيع عقد جديد مع البارسا لمدة موسمين، لكنه لا يستعجل هذه الخطوة، وينتظر أن تتجاوز إدارة ناديه الأزمة المالية بعرض بعض اللاعبين للبيع مثل صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وأنطوان غريزمان.

وأفادت تقارير في إسبانيا أن ميسي يعتزم قضاء ثلاثة أسابيع إجازة قبل العودة إلى تشكيلة برشلونة في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، وذلك على أعقاب التتويج مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل.

المصدر: leparisien