ميسي يزين التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اليوم الثلاثاء عن التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا التي توجت بها الأرجنتين بفوزها في النهائي على غريمتها البرازيل بهدف دون رد.

وشهدت التشكيلة المثالية لكوبا أمريكا المكونة من 11 لاعبا تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني، و3 لاعبين من المنتخب البرازيلي الوصيف، ولاعب واحد من كل من البيرو والإكوادور وتشيلي وكولومبيا.

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL



⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente#VibraOContinente#CopaAméricapic.twitter.com/ao5vQCLUNN — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

وفيما يلي التشكيلة المثالية للبطولة التي زينها الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز أيضا على جائزتي أفضل لاعب والهداف:

- في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين).

- في خط الدفاع: روميرو (الأرجنتين)، ماركينيوس (البرازيل)، إيسلا (تشيلي)، إستوبينان (الإكوادور).

- في خط الوسط: كاسيميرو (البرازيل)، دي باول (الأرجنتيني)، يوتون (البيرو).

- في خط الهجوم: ميسي (الأرجنتين)، نيمار (البرازيل)، لويس دياز (كولومبيا).

#CopaAmérica 🏆



¡Como para no celebrar así! @Argentina volvió a levantar la CONMEBOL #CopaAmérica de la mano de Lionel Messi 🔟 y se festejó con todo 🥳



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/4ps25RHfMy — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

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وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 28 عاما والـ15 في تاريخه، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت على أرضية ملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: RT