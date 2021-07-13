حبيب يحصل على جائزة جديدة عن عام 2021

حصل بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، على جائزة "ESPY"، للتميز في الأداء الرياضي السنوي، التي تمنحها شبكة "ESPN" الإنجليزية، لأفضل رياضي كل عام.

وتم اختيار نورمحمدوف، كأفضل مقاتل بالفنون القتالية المختلطة لعام 2021، على الرغم من عدم خوضه أي نزال لهذا العام.

ودخل قائمة المرشحين ليتفوق على بطل الوزن الثقيل في بطولة UFC الكاميروني، فرانسيس نغانو، بالإضافة إلى بطلتي المنظمة بالوزن الخفيف ووزن الريشة، البرازيلية أماندا نونيز، والأمريكية روز نامايوناس.

وفي تعليق على اختيار نورمحمدوف للجائزة ردت شبكة ESPN في حسابها على "إنستغرام" قائلة: "كان الأداء الأخير في مسيرته (حبيب) كافيا للفوز بلقب آخر".

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وأعلن حبيب نورمحمدوف البالغ 32 عاما اعتزاله من رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي، جاستن غايجي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: instagram/espnmma