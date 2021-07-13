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كأس السوبر الدولي المنتظر بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا

الرياضة

كأس السوبر الدولي المنتظر بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا
AFP NELSON ALMEIDA
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طرح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" فكرة غير عادية على الاتحاد الأوروبي "يويفا" وهي إقامة مباراة "كأس السوبر" بين الفائز ببطولة كأس أوروبا 2020 وبطل كوبا أمريكا2021.

وجاء ذلك في تقرير لصحيفة Diario Olé الأرجنتينية.

وفاز المنتخب الإيطالي على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي" ليفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 ، بعد ساعات فقط من تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا في النهائي على حساب البرازيل المضيفة.

واقترحت الصحيفة الأرجنتينية لعب "نهائي كأس السوبر الدولي" بين المنتخبين الأرجنتيني والإيطالي في عام 2022، بالنظر إلى أن كأس القارات لن تقام.

لكن الصحيفة لفتت إلا أن العائق الأساسي الذي قد يحول دون إقامتها هو قائمة المباريات المزدحمة.

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وتدور فكرة تنظيم المباراة الودية إما في بوينس آيرس (في ملعب مارادونا) أو في نابولي.

إذ أن إيطاليا والأرجنتين هما البلدان اللذان يجسدان حياة ومهنة أسطورة كرة القدم الراحل مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.

المصدر: Diario Olé

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