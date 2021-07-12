بالفيديو.. النجمة التونسية جابر تعرض مضربها للبيع

أعلنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، الاثنين، عرض مضربها الخاص للبيع في مزاد علني والتبرع بثمنه من أجل شراء معدات طبية لبلادها لمساعدتها على مجابهة فيروس كورونا.

وقالت أنس جابر في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، إن المزاد سيبدأ بمبلغ مالي قيمته ألفي دينار تونسي (720 دولارا)، وأكدت جابر أنها ستتبرع بمبلغ مالي آخر من مالها الخاص لمجابهة الفيروس، تضامنا منها لما تشهده بلادها من تفاقم للوضع الوبائي.

إقرأ المزيد

وقفزت نجمة التنس التونسية البالغة 26 عاما، مركزا في التصنيف العالمي الجديد، الصادر الاثنين، حيث أصبحت تحتل المركز الـ23 عالميا، وهو أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها.

وجاء تقدم أنس جابر، بعد إنجازها التاريخي في بطولة ويمبلدون، حيث بلغت الدور ربع النهائي.

وتستعد النجمة التونسية حاليا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث ستحضر للمرة الثالثة على التوالي في الألعاب الأولمبية، بعدما ظهرت في لندن 2012 وريو 2016.

وستكون أنس جابر الممثلة الوحيدة للتنس التونسي في طوكيو.

المصدر: instagram/onsjabeur