سميث تنسحب من آخر سباق قبل أولمبياد طوكيو

انسحبت البريطانية، دينا آشر سميث، من جائزة بريطانيا الكبرى لألعاب القوى في جيتسهيد، بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية، وهو ما كان من المفترض أن يكون آخر سباق لها قبل أولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تشارك العداءة، البالغة 25 عاما، في سباق 200 متر في اللقاء المقرر الثلاثاء والذي كان سيقام ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى في إطار استعداداتها لأولمبياد طوكيو في الفترة 23 يوليو - 8 أغسطس، لكن قالت إنه تعين عليها اتخاذ قرار "مؤلم" وعدم المخاطرة.

وكتبت بطلة العالم 2019 في حسابها على تويتر يوم الأحد: "مثلما تعلمون جميعا، أحب الركض أمام جماهير بلادي، لكن كان علي اتخاذ قرارات مؤلمة من أجلي ومن أجل جسدي، قبل طوكيو".

وأضافت: "أشعر بالأسف من أجل هؤلاء الذين كانوا يأملون أن يشاهدوني وأنا أركض هذا الأسبوع، لكني أتطلع إلى أن أجعلكم جميعا تشعرون بالفخر في غضون عدة أسابيع".

المصدر: "رويترز"