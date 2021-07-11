برشلونة يرد على الاتحاد الفلسطيني بشأن خوض مباراة مع فريق إسرائيلي في القدس

رد رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، على رسالة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، احتجاجا على قرار خوض الفريق الإسباني مباراة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي في القدس.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، يستنكر فيه قرار نادي برشلونة خوض مباراة ودية أمام نادي بيتار الإسرائيلي في مدينة القدس، وذلك يوم 4 أغسطس المقبل، مطالبا النادي الإسباني إعادة النظر في اختيار المكان المقرر لإجراء المباراة.

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ونشرت وسائل إعلام إسبانية يوم الأحد، نص رد خوان لابورتا على خطاب الاتحاد الفلسطيني، والذي جاء فيه: "لقد تلقينا خطابكم الذي أعربتم فيه عن قلقكم من تنظيم برشلونة مباراة ودية في القدس، ونود إعلامكم بأن النادي لم يعلن بعد خطة مبارياته التحضيرية للموسم الجديد".

وأضاف لابورتا في رده: "لم يتواصل النادي مع أي جهة لتنظيم مباراة في القدس، كما تعلمون فإن برشلونة مؤسسة رياضية ديمقراطية ملتزمة بالحقوق والمبادئ الأساسية، وقد عبرنا دائما، من خلال أفعالنا على مدار تاريخ النادي، عن دفاعنا الواضح عن حقوق وحريات جميع الشعوب".

المصدر: وكالات