مشهد "غريب" لنيمار بعد خسارة البرازيل نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

التقطت كاميرا قناة "TYC" الأرجنتينية، لقطات صادمة للنجم البرازيلي نيمار، بعد هزيمة منتخب بلاده على أرضه أمام الأرجنتين، بهدف دون مقابل، في نهائي كوبا أمريكا، فجر اليوم الأحد.

وظهر نيمار وهو يجلس على السلم في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، بجوار ثنائي منتخب الأرجنتين، زميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، وزميله الحالي في نادي باريس سان جيرمان، لياندرو باريديس، بعدما استلم اللاعبون الميداليات الخاصة بهم عقب نهاية اللقاء.

Messi Neymar Paredes catching up in the tunnel after the match 🤝pic.twitter.com/c9DXVzRGwe — Barça Footba11 Talk (@BarcaFootba11) July 11, 2021

Friends first, opponents second 👏



Messi, Neymar and Paredes together in the tunnel after the match 💙 pic.twitter.com/k7thLZO9wm — Loser (@loser_quote) July 11, 2021

Deep down Neymar is happy for Messi. GET YOURSELF A FRIEND LIKE NEYMAR ❤️💙🕊️#CopaAmericaFINAL#GOAT#EURO2020pic.twitter.com/kR4BtmXEzf — TEM!LOLA ✨🧡 ÑÖT TËMILÔLUWA 🩸 (@temmyreign) July 11, 2021

وبدا نيمار خلال حديثة مع الثنائي الأرجنتيني سعيدا، كما ظهر في لقطات أخرى وهو يضحك ويمرح، وكأن شيئا لم يحصل على أرضية ملعب "ماراكانا".

والمثير، أن نيمار ظهر قبل هذا المشهد، في مشهد آخر داخل الملعب، وعلامات الحزن والغضب بادية على وجهه، حتى أنه لم يستطع تمالك نفسه وانهار باكيا على أرضية الملعب.

This is the hardest video to see. Hearing Neymar crying, it breaks my heart.. 🤍viva o Brasil 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/MTOA2buoo2 — Liv (@imliv__) July 11, 2021

المصدر: قناة "TYC"





