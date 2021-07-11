مدرب الأرجنتين يكشف مفاجأة عن ميسي بعد نهائي كوبا أمريكا

كال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، المديح لقائد فريقه ليونيل ميسي، وكشف أن "البرغوث" خاض نهائي ونصف نهائي بطولة كوبا أمريكا وهو يعاني من الإصابة.

وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخه، بفوزه فجر اليوم الأحد، على مستضيف البطولة البرازيل، بهدف دون رد.

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وقال سكالوني في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "إذا كنتم تعرفون الطريقة التي لعب بها (ميسي) في كوبا أمريكا ستقعون أكثر في حبه. لا يمكنك الاستغناء عن لاعب مثله، حتى عندما لا يكون في حالة لائقة تماما كما في هذه المباراة (ضد البرازيل) والمباراة السابقة (ضد كولومبيا في نصف النهائي)".

#CopaAmérica 🏆



¡Tremendo abrazo entre Lionel Messi y Lionel Scaloni! La figura y el DT 🇦🇷



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/L6zebjB9gH — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

ولم يكشف سكالوني عن تفاصيل إصابة ميسي، لكنه أشاد بـ"البرغوث"، في أمسية شهدت نزول الأرجنتينيين إلى الشوارع بأعداد كبيرة، للاحتفال بأول لقب كبير لمنتخب بلادهم في 28 عاما.

ورغم ظهوره بمستوى باهت في المباراة النهائية، إلا أن ميسي فرض نفسه نجما لبطولة كوبا أمريكا 2021، التي أحرز فيها لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف، بالتساوي مع الكولومبي لويس دياس (4 أهداف).

وكان ميسي، يخوض النهائي الرابع في كوبا أمريكا، بعد أن خسر في أعوام 2007 أمام البرازيل بثلاثية، و2015 و2016 ضد تشيلي مرتين بركلات الترجيح.

كما خسر ميسي نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد.

المصدر: وكالات