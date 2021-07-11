شاهد.. بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة الفنية القاضية

تغلب الأمريكي داستن بوارييه على الإيرلندي كونور ماكغريغور، بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، في لاس فيغاس ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة.

وسيطر بوارييه على مجريات الجولة الأولى، حيث أحكم قبضته على ماكغريغور الذي ظل يحاول تجنب لكمات منافسه الأمريكي وهو على الأرض، ولكن قبل ثوان من نهاية الجولة، كسرت ساق ماكغريغور اليسرى، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز بوارييه.

Shitty ending to what woulda been a GR8 fight! Karma is a BITCH though @DustinPoirier is right about that‼️#UFC264pic.twitter.com/HJX3gbe62H — Bigbonez2187 (@bigbonez2187) July 11, 2021

وهذا الفوز هو الثاني الذي يحققه بواريه على ماكغريغور في ثلاث نزالات بينهما.

Dustin Poirier really hit the billionaire strut after getting his hand-raised 😮#UFC264pic.twitter.com/XviJuXXT86 — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 11, 2021

وكان ماكغريغور، تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

المصدر: RT