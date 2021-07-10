مدرب بشكتاش الغاضب ينتقد غزال (فيديو)

عبر المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، سيرجين يالسين، عن استيائه من الدولي الجزائري رشيد غزال، الذي ترك الانطباع بأنه لن يلعب مع النادي التركي خلال الموسم المقبل.

وحذف غزال اسم نادي بشكتاش من بطاقة تعريفه في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي ونفيه في وقت سابق لتصريح منسوب لوالده، يؤكد فيه رغبته في مواصلة مغامرته مع النادي "الأسود والأبيض".

وقال موقع "سبوركس" التركي إن سيرجين يالسين غضب من تصرف نجم الفريق الأول الموسم الماضي.

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ونقل تصريحات عن مدرب بشكتاش تعليقا على ما قام به النجم الجزائري: "اللاعب الذي يريد البقاء مع بشكتاش عليه أن يقدم 100 في المائة من إمكاناته ويلعب بقلبه".

وأضاف: "اللاعب الذي يريد الرحيل يمكنه ذلك.. نادي بشكتاش أكبر من الجميع وأنا منهم".

وأكدت وسائل إعلام تركية، أن إدارة نادي بشكتاش اقتربت من حسم ملف رشيد غزال، فبعد اللقاء الأخير بوكيل أعمال النجم الجزائري جرى التوصل لاتفاق يقضي بحصول الأخير على راتب سنوي يقدر بـ2.5 مليون يورو، مقابل عقد يمتد لثلاث سنوات، في حين سيحصل نادي ليستر سيتي الإنجليزي على مبلغ 5 ملايين يورو.

يذكر أن رشيد غزال (29 عاما) لاعب منتخب الجزائر، انضم خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لعام واحد، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وتوج الجزائري بلقب بطل الدوري التركي الممتاز، وفرض نفسه نجما لفريقه بأحرازه 8 أهداف، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري التركي، والذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر مع غلطة سراي في الموسم (2016-2017) برصيد 15 تمريرة.

🇩🇿 Rachid Ghezzal capped off his best ever season as a pro with the Turkish Super Lig title, Ghezzal, who is loan from #LCFC, finished the season with 17 assists and 8 goals for newly crowned champions Besiktas



Here are all 17 of Ghezzal's assists pic.twitter.com/PHRMbGWLjn — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) May 16, 2021

المصدر: وكالات