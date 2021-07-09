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شاهد.. ماكغريغور يحاول ركل بواريه

الرياضة

شاهد.. ماكغريغور يحاول ركل بواريه
Reuters /Steve Marcus
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التقى المقاتلان الإيرلندي كونور ماكغريغور والأمريكي داستن بوارييه، وجها لوجه اليوم الجمعة، وذلك عشية نزالهما المرتقب يوم الأحد المقبل، ضمن بطولة "264 UFC" للفنون القتالية المختلطة.

ولم تمر عملية قياس الوزن للمقاتلين كونور ماكغريغور، وداستن بوارييه، من دون مشاكل، فقد كادت العملية أن تتحول إلى عراك بينهما، بسبب المقاتل الإيرلندي الذي أظهر شراسة كبيرة وحاول ركل غريمه الأمريكي، أثناء وقوفهما وجها لوجه.

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يذكر أن المقاتلين كونور ماكغريغور وداستن بوارييه التقيا مرتين من قبل، الأولى انتهت بفوز ماكغريغور على بوارييه بالضربة القاضية، في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178".

بينما ثأر داستن بوارييه في النزال الثاني بفوزه على الإيرلندي، بالضربة الفنية القاضية، يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

المصدر: وكالات 

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