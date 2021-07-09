رونالدو يرد على "المشوشين" عليه بكلمتين (صورة)

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يكترث للانتقادات التي طالته مؤخرا ولكل ما يثار حول مستقبله، سواء بالاستمرار مع فريقه الإيطالي الحالي يوفنتوس، أو الرحيل لخوض تحد جديد.

فبعد تعرضه لانتقادات من البعض إثر خروج منتخب بلاده البرتغال من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا، وانشغال البعض الآخر بنشر أنباء وتأليف إشاعات حول مستقبله مع يوفنتوس، بدا رونالدو في أحدث ظهور له، غير مهتم لكل ما يثار حوله، حيث شارك على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من الإجازة أثناء الاسترخاء على البحر، وكتب عليها: "راحة البال".

وحصل رونالدو على إجازة بعد خروج منتخب البرتغال من "يورو 2020"، إثر الخسارة أمام بلجيكا 0-1.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن تزعم بعض التقارير أن اللاعب قد يفكر في الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الدولي البرازيلي دانيلو، الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس، صرح بأن رونالدو، سيستمر مع "اليوفي" خلال الموسم المقبل.

كما أكد مدير كرة القدم في يوفنتوس، فيدريكو تشيروبيني، أنه لا توجد مؤشرات على رحيل رونالدو عن فريق "السيدة العجوز" هذا الصيف.

المصدر: حساب رونالدو على "إنستغرام" + RT