برشلونة في مأزق لتجديد عقد ميسي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.. وباريس تنادي نحن هنا!

صرح رئيس الليغا الإسبانية لكرة القدم، خافيير تيباس، بأن الرابطة لن تسمح لفريق برشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة، من أجل تسهيل تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعاني برشلونة من مشكلة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، تحرمه من تسجيل العقد الجديد لميسي في رابطة الليغا.

وقال خافيير تيباس:"سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق وليس برشلونة فقط".

وتابع:"قرار بقاء ميسي أو رحيله لا يعود لي ولكن لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائما استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادرا ولكننا ما زلنا ننمو".

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وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن مسؤولي باريس سان جيرمان اتصلوا مؤخرا بخورخي ميسي، والد "البرغوث" الأرجنتيني، وقالوا له: "إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ولم يحسم البرغوث الأرجنتيني مستقبله حتى الآن.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم (2021-2022) يوم 15 أغسطس المقبل.

ويستعد ليونيل ميسي (35 عاما) حاليا مع منتخب الأرجنتين لخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، ضد نظيره البرازيلي، فجر الأحد المقبل، على ملعب "ماراكانا" الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات