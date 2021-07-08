سكولاري يعود إلى تدريب غريميو

أعلن نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم على مختلف منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، عودة المدرب، لويس فيليبي سكولاري، إلى قيادة إدارته الفنية للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من خسارة غريميو على أرضه أمام بالميراس (0-2)، في المرحلة العاشرة من الدوري البرازيلي، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين.

ودفع المدرب السابق تياغو نونيش، ثمن السلسلة السوداء الحالية للفريق، بإقالته من منصبه يوم الأحد الماضي.

ولجأ غريميو إلى خدمات سكولاري، الذي قاد المنتخب البرازيلي لنيل لقبه الخامس والأخير في كأس العالم عام 2002، والذي لم يكن مرتبطا مع أي ناد منذ يناير الماضي، عقب فترة قصيرة امتدت لمدة ثلاثة أشهر مع فريق كروزيرو من الدرجة الثانية.

وسبق لسكولاري، الملقب بـ"فيليباو"، أن قاد غريميو في عام 1987، وتوج معه بلقب بطولة ولاية "ريو غراندي دو سول"، وعاد في عام 1993، وتوج معه بكأس البرازيل عام 1994، ثم كأس ليبرتادوريس عام 1995، وبطولة البرازيل عام 1996.

وكانت آخر فترة له على رأس فريق غريميو بين عامي 2014 و2015.

المصدر: وكالات