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رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع راموس

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع راموس
Reuters
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس.

وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".

وأضاف: "المدافع الإسباني وقع عقدا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

وانضم راموس لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وسيرتدي رقم قميصه التقليدي "4".

وأصبح راموس البالغ عمره 35 عاما، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

 المصدر: psg.fr

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