باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس ثم يتراجع

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، ليقود دفاع الفريق الباريسي، لكن النادي عاد بعد ذلك ليحذف الخبر من موقعه الرسمي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا مقتضبا قال فيه: "رسميا، سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق"، لكن هذا الخبر تم حذفه في وقت لاحق من موقع النادي لأسباب مجهولة.

وكان راموس، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر أمس الأربعاء، تمهيدا لانضمامه للفريق الفرنسي.

Sergio Ramos has completed his medical in Paris as new Paris-Saint Germain player. Contract already signed until June 2023 together with his brother Rene Ramos. 🔵🔴 #PSG



Now it’s gonna be time for official announcement. Sergio Ramos joins PSG. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو 2023".

وكان راموس البالغ عمره 35 عاما، أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده.

المصدر: championat.com