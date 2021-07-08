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باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس ثم يتراجع

الرياضة

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس ثم يتراجع
mundodeportivo.com
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، ليقود دفاع الفريق الباريسي، لكن النادي عاد بعد ذلك ليحذف الخبر من موقعه الرسمي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا مقتضبا قال فيه: "رسميا، سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق"، لكن هذا الخبر تم حذفه في وقت لاحق من موقع النادي لأسباب مجهولة.

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس ثم يتراجع

وكان راموس، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر أمس الأربعاء، تمهيدا لانضمامه للفريق الفرنسي.

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو 2023".

وكان راموس البالغ عمره 35 عاما، أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده.

المصدر: championat.com

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