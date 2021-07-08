افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بدبي

افتتح "ديب دايف دبي"، الوجهة التي تحتضن أعمق حوض للغوص في العالم، أبوابه رسميا، أمس الأربعاء، في منطقة ند الشبا - دبي.

ودخلت هذه المنشأة المبتكرة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض للغوص من نوعه على مستوى العالم، حيث يبلغ عمقه 60.02 متر، بسعة 14 مليون لتر ماء، أي ما يساوي حجم ستة مسابح أولمبية.

ويحوي "ديب دايف دبي"، على مجموعة من أحدث التجهيزات والمرافق، بما في ذلك غرفة العلاج بالضغط العالي الأكثر تطورا في المنطقة، كما يضم مدينة غارقة يمكن للغواصين من جميع المستويات استكشافها، وتشمل شوارع مهجورة، وشقة، وموقف سيارات، وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت.

ويوفر "ديب دايف دبي"، تجارب الغوص الحر ودورات تدريبية لكافة المستويات تحت إشراف فريق احترافي تم اختياره من نخبة خبراء الغوص من جميع انحاء العالم.

كما يتميز الحوض أيضا باحتضان بيئتين حيويتين تحت الماء، مع غرفة جافة على عمق 6 و21 متر، وهو مزود بـ56 كاميرا تغطي جميع الزوايا في أعماق الحوض، إضافة إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.

في حين تجري عمليات تنقية المياه الحلوة وتجديد دورتها كل ست ساعات بواسطة نظام هو الأضخم والأسرع من نوعه في المنطقة، وذلك باستعمال منقيات مصنوعة من صخر بركاني طبيعي شديد التمدد بالتسخين، مع فلاتر من تطوير وكالة ناسا الأمريكية، ومفاعلات تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية.

أما حرارة المياه فيتم ضبطها على درجة 30 مئوية لتوفير بيئة مريحة للغواصين.

المصدر: وكالات