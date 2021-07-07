"ديفينسا سينترال".. ريال مدريد يكافئ غاريث بيل قبل اعتزاله

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف ريال مدريد من الأنباء المتعلقة باحتمالية اعتزال الويلزي غاريث بيل في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول أن بيل يدرس اعتزال كرة القدم عقب نهاية عقده مع الريال بنهاية الموسم المقبل، على أن يخوض مونديال قطر في نوفمبر 2022، مع منتخب بلاده فقط، ومن ثم ينهي مسيرته تماما مع الساحرة المستديرة.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال"، فإن ريال مدريد تأكد تماما من رغبة بيل في الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.

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وعاد غاريث بيل (31 عاما) إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعد انتهاء فترة إعارته لفريق توتنهام، ورفض النادي الإنجليزي تجديد الإعارة أو شراءه بشكل نهائي.

وأكد التقرير، أن ريال مدريد لا ينوي تجديد عقد بيل الذي ينتهي في صيف 2022، وكان يسعى للتخلص منه هذا الصيف، لكنه لم يتلق أي عروض بشأنه.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد على قناعة تامة بأن بيل سوف يعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم المقبل، بعد حديث مسؤولي النادي مع وكيله مؤخرا.

وبالتالي، يدرس ريال مدريد الإبقاء على النجم الويلزي بين صفوفه في آخر مواسمه مع كرة القدم، تقديرا لسنوات العطاء التي قدمها مع الفريق، ومساهمته في العديد من البطولات.

ورحب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، بفكرة بقاء بيل مع الفريق الملكي في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي وعدم القدرة على عقد صفقات ضخمة.

المصدر: وكالات