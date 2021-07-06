ليدز يضم المدافع فيربو من برشلونة

أعلن ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع جونيور فيربو لمدة أربع سنوات قادما من برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن ليدز دفع حوالي 12.8 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب المولود في جمهورية الدومينيكان، والذي سبق له اللعب لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

وبزغ نجم فيربو، الذي يلعب في الأساس في مركز الظهير الأيسر، لكن بإمكانه اللعب في مراكز مختلفة في خط الدفاع، في ريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى برشلونة بعقد لخمس سنوات في 2019.

وشارك فيربو (24 عاما)، في 41 مباراة مع النادي الكتالوني في آخر موسمين، وساهم في فوزه بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وسيرتدي فيربو، وهو ثالث لاعب يضمه ليدز هذا الصيف، القميص رقم 3.

ويتطلع ليدز إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر، بعد رحيل إزجان اليوسكي عن النادي يوم الاثنين الماضي، بعد نهاية عقده الذي استمر أربع سنوات.

واحتل ليدز المركز التاسع في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ويبدأ الموسم الجديد بمواجهة مانشستر يونايتد في الـ14 من أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز