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إلغاء سباق أستراليا في "فورمولا 1"

الرياضة

إلغاء سباق أستراليا في
Reuters
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أعلن المنظمون إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات للعام الثاني تواليا، حيث أصبح سباق الجولة 21 ضحية القيود الصارمة المفروضة لدخول البلاد.

وقال المنظمون اليوم الثلاثاء، في بيان عن السباق الذي كان سيقام في 21 نوفمبر المقبل: "يؤسفنا الإعلان عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى 2021 بسبب القيود والتحديات اللوجستية المتعلقة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف المنظمون "جائحة كوفيد-19 الحالية وتعقيدات السفر والقيود اللوجستية تعني أنه من غير الممكن ضمان إقامة السباق في هذا الوقت، وبناء عليه لن يكون موجودا في جدول 2021".

وتقرر أيضا إلغاء سباق أستراليا في بطولة العالم للدراجات النارية، والذي كان من المقرر إقامته في 24 أكتوبر، للعام الثاني على التوالي للسبب ذاته.

المصدر: رويترز

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