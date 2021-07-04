سارة بوب فيت.. توضح التمارين التي تساعد في إفراز هرمون السعادة

حذرت مدربة اللياقة البدنية السورية، المقيمة في دبي، سارة بوب فيت من مخاطر عمليات التجميل التي يجريها عدد كبير من السيدات في الوطن العربي بهدف الوصول إلى قوام مثالي

بوب فيت، شبهت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين السيدات اللاتي يقبلن على عمليات التجميل بالمنزل الكبير والفاخر ولكنه من ورق، خلافا للرياضة التي تبني منزلا صغيرا ولكن بأساسات قوية، فالبناء بالرياضة هو بناء صحة يجعل السيدة دائما تبدو أصغر من عمرها

بوب فيت تحدثت أيضا على السبل التي تجعل المرأة تقبل على الرياضة وتحبها حيث قالت: لدينا تمارين معينة ترفع هرمون النمو، وفي عنا تمارين معينة ترفع من هرمون السعادة وبتنزل هرمون الكورتيزون الي هو هرمون التوتر والقلق فأنا بحاول بالتمارين أجمع بين الهرمونين وبالتالي البنت بعد الجلسة الرياضية بتحس أن بشرتها صارت أحسن لأن هرمون النمو لما بيرتفع بيزيد إفراز الكولاجين

وأضافت ..التركيز على سعادة المرأة وتحسين بشرتها يجعلها تدمن الرياضة