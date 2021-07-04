كولومبيا تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بفوزها بركلات الترجيح على أوروغواي

تغلبت كولومبيا 4 - 2 على أوروغواي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في مباراة متوترة في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، لتضرب موعدا في قبل النهائي مع الأرجنتين أو الإكوادور.

وأنقذ ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا محاولتي خوسيه ماريا خيمنيز وماتياس بينيا، بينما سجل المنتخب الكولومبي ركلاته الأربع الأولى من علامة الجزاء ليتأهل بعد مواجهة شابها التوتر في برازيليا.

وتلتقي كولومبيا، التي أحرزت اللقب مرة واحدة في 2001، مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الثمانية يوم السبت بين الأرجنتين والإكوادور.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

المصدر: "رويترز"