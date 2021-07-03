فنان مصري يدخل موسوعة غينيس بإنجاز رياضي غير مسبوق (صورة)

حقق الفنان المصري أحمد حاتم إنجازا رياضيا عالميا بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة ودخل في موسوعة غينيس لسباق التتابع 100x50م، حيث حطم هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق.

وشارك في المنافسة فريق مكون من 100 سباحا من مدن مصر المختلفة، في سباق 50 متر حرة تتابع، واستطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويمتلك أحمد حاتم مواهب ومهارات متعددة، على رأسها السباحة والتي اعتاد أن يحقق فيها بطولات عديدة منذ طفولته، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! مع النجمة منى شلبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية