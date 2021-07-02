إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا (فيديو)

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقدم "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.

وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي هدف لتنتهي المباراة بفوز "الآتزوري" بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT