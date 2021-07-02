أمم أوروبا. إسبانيا تصعق سويسرا بهدف مبكر (فيديو)

افتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه حاليا مع نظيره السويسري على ملعب بطرسبورغ المونديالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وفاجأ المنتخب الإسباني منافسه بهدف التقدم بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة بمساعدة "النيران الصديقة"، بعد أن سدد جوردي ألبا الكرة بيسراه بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم باللاعب السويسري دينيس زكريا وتتابع طريقها إلى الشباك.

يورو 2020 | سويسرا 0 × 1 اسبانيا | هدف اسبانيا الاول - جوردي البا HD#اسبانيا_سويسرا#سويسرا_اسبانيا

pic.twitter.com/hTxBqkTOpI — كرة العالم (@B_kura1) July 2, 2021

هدف اسبانيا الاول في مرمي سويسرا بكاس امم اوروبا#اسبانياpic.twitter.com/4lldk0PqZC — موسى المعموري _ أهداف (@702K8cT7YLXNA28) July 2, 2021

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وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب مدينة ميونخ الألمانية.

المصدر: RT