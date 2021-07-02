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أمم أوروبا. إسبانيا تصعق سويسرا بهدف مبكر (فيديو)

الرياضة

أمم أوروبا. إسبانيا تصعق سويسرا بهدف مبكر (فيديو)
Reuters Dmitri Lovetsky
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افتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه حاليا مع نظيره السويسري على ملعب بطرسبورغ المونديالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وفاجأ المنتخب الإسباني منافسه بهدف التقدم بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة بمساعدة "النيران الصديقة"، بعد أن سدد جوردي ألبا الكرة بيسراه بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم باللاعب السويسري دينيس زكريا وتتابع طريقها إلى الشباك.

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وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب مدينة ميونخ الألمانية.

المصدر: RT

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