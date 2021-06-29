شاهد.. ميسي يسجل هدفين في فوز الأرجنتين برباعية على بوليفيا

احتفل النجم ليونيل ميسي، الاثنين، بمباراته الدولية القياسية الـ148 مع منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفين خلال الفوز على بوليفيا 4-1، ليضمن صدارة المجموعة الأولى من منافسات كوبا أميركا.

ولعب ميسي، الذي عادل الأسبوع الماضي رقم خافيير ماسشيرانو (147) وأصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية، لعب تمريرة حاسمة افتتاحية قبل تسجيل هدفين في المباراة التي أقيمت في كويبابا البرازيلية.

وبعد تأهلها سابقا، ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة التي شهدت فوز الأوروغواي على الباراغواي 1-0.

ورفع "ألبي سيليستي" رصيده إلى 10 نقاط دون خسارة في أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأوروغواي التي حققت انتصارين بعد بداية مخيبة.

كما حلت الباراغواي ثالثة (6) وتشيلي رابعة (5)، فيما بقيت بوليفيا، التي أقصيت سابقا، الوحيدة في البطولة دون تسجيل أي نقطة.

وفي ربع النهائي، يلتقي السبت منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب الإكوادور، رابع المجموعة الثانية، والأوروغواي مع كولومبيا. كما تلعب الجمعة البرازيل حاملة اللقب مع تشيلي، والبيرو مع الباراغواي.

المصدر: "أ ف ب"