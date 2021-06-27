فيرستابين يتوج بجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)
أحرز الهولندي الشاب ماكس فيرستابين سائق ريد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى الجولة الثامنة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد.
وتفوق فيرستابين على سائقي "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.
Win #4 of the season for @Max33Verstappen 🏆🏆🏆🏆#StyrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/RwXtB55a33— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
وجاء سائق فريق "ريد بول" الأخر المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الرابع.
Confirmation of an emphatic win for @Max33Verstappen#StyrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/9xpbf2iDsK— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
END OF RACE (LAP 71/71)— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
TOP 10
Verstappen 👋
Hamilton
Bottas
Perez
Norris
Sainz
Leclerc
Stroll
Alonso
Tsunoda#StyrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/JyqI6Ws8wR
ورفع السائق الهولندي رصيده إلى 156 نقطة، مبتعدا في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، موسعا الفارق إلى 18 نقطة بينه وبين وصيفه هاميلتون، ويليهما سيرخيو بيريس في المركز الثالث برصيد 96 نقطة.
وحقق ماكس فيرستابين، البالغ من 23 عاما، الانتصار الثاني على التوالي، والرابع خلال الموسم الجاري من أصل 8 سباقات، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.
المصدر: RT