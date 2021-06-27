فيرستابين يتوج بجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)

أحرز الهولندي الشاب ماكس فيرستابين سائق ريد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى الجولة الثامنة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد.

وتفوق فيرستابين على سائقي "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

وجاء سائق فريق "ريد بول" الأخر المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الرابع.

END OF RACE (LAP 71/71)



TOP 10

Verstappen 👋

Hamilton

Bottas

Perez

Norris

Sainz

Leclerc

Stroll

Alonso

Tsunoda#StyrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/JyqI6Ws8wR — Formula 1 (@F1) June 27, 2021

ورفع السائق الهولندي رصيده إلى 156 نقطة، مبتعدا في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، موسعا الفارق إلى 18 نقطة بينه وبين وصيفه هاميلتون، ويليهما سيرخيو بيريس في المركز الثالث برصيد 96 نقطة.

وحقق ماكس فيرستابين، البالغ من 23 عاما، الانتصار الثاني على التوالي، والرابع خلال الموسم الجاري من أصل 8 سباقات، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT