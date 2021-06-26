جماهير الوداد تتهم نادي كايزر تشيفز بممارسة "الخبث الكروي" (صور)

اتهمت جماهير نادي الوداد المغربي، مسؤولي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بتعمد إتلاف أرضية ملعبهم "سوكر سيتي"، الذي سيحتضن مباراة تشيفز ضد الوداد، اليوم السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الحالة الكارثية للملعب، قبيل ساعات من انطلاق المباراة المصيرية في إياب الدور نصف النهائي.

ورجحت الجماهير الودادية، أن يكون مسؤولو النادي الجنوب إفريقي، قاموا بتخريب أرضية الملعب، للتسبب في متاعب لنادي الوداد في رحلته من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية.

ومن جهته، كشف موقع "البطولة" المغربي، أن بعثة الوداد، اصطدمت بأرضية الملعب المتضررة، إلى حد وصفها بغير الصالحة لممارسة لعبة كرة القدم.

وأوضح ذات الموقع، أن الجماهير الودادية والمغربية عامة، تتخوف من اعتماد إدارة النادي الجنوب إفريقي "الخبث الكروي"، كوسيلة لتشتيت تركيز "لاعبي الفريق المغربي"، لا سيما وأن الأخير، سيلعب مباراة "حياة أو موت"، في ظل تعثره ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

ويحتاج الوداد للفوز بفارق هدف واحد، شريطة تسجيله هدفين على الأقل، من أجل بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "البطولة" + مواقع التواصل