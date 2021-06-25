جماهير غاضبة تلقي بمعلق مباراة فريقها خارج الملعب بسبب رأيه حول ركلة جزاء (صور)

شهدت مباراة أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا في الجولة الـ30 من الدوري الغاني الممتاز لكرة القدم، واقعة غريبة، كان ضحيتها معلق اللقاء، الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بداعي عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا، لأحد المهاجمين، وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف.

A commentator was on Wednesday kicked out of the stadium during a Premier League match between Asante Kotoko and Karela United in Ghana for referring to a penalty awarded to Kotoko as 'FAKE' pic.twitter.com/7Jpyo9D4Pb — Ole Teya (@Kevin_teya) June 25, 2021

A match commentator was yesterday forcefully removed from the stadium in Ghana Premier League match between Asante Kotoko and Karela United for referring to a penalty that was awarded to Kotoko as 'FAKE PENALTY' pic.twitter.com/rPTsKHxeII — African Sports Today (@africasportoday) June 24, 2021

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، أن حارس المرمى كان قد لمس الكرة قبل أن يحتك مع المهاجم، ما يشكك في صحة ركلة الجزاء.

"Obuasi: A commentator being 'removed' from his position at the Obuasi Stadium yesterday apparently for expressing dissent on a development in the game" via @JeromeOtchere



It is reported that he described the penalty awarded Kotoko as "dubious" pic.twitter.com/tWbHTWyXNu — Saddick Adams (@SaddickAdams) June 24, 2021

وعندما أدلى معلق المباراة برأيه حول ركلة الجزاء، بقوله إن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحا، تفاجأ باقتحام مجموعة من الجماهير كابينة التعليق، قبل أن يحمله إثنين من المشجعين ويلقوه خارج الملعب في تصرف غريب، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في غانا.

المصدر: مواقع التواصل