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صلاح يفاجئ متابعيه بلون لحيته (صورة)

الرياضة

صلاح يفاجئ متابعيه بلون لحيته (صورة)
Reuters PETER POWELL
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شارك النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة له ظهر فيها بـ"لوك" جديد.

ويظهر محمد صلاح في الصورة الجديدة وقد صبغ لحيته باللون البني الفاتح، وعلق عليها بإيموجي وجه مبتسم بفم مفتوح.

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ويتابع حساب محمد صلاح على موقع "إنستغرام" أكثر من 42 مليون شخص، وحظيت هذه الصورة الجديدة بإعجاب أكثر من 319 ألف شخص خلال ساعتين.

المصدر: "instagram/mosalah"

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