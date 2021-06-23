المغربي حكيمي يتحول إلى ملاكم في تونس (فيديو)

نشر نجم إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو قصيرا يظهر فيه وهو يتدرب على الملاكمة مع أحد المدربين في تونس حيث يقضي حاليا إجازته الصيفية.

وظهر حكيمي وهو يتدرب تحت إشراف مدرب خاص، للحفاظ على رشاقته ولياقته.

ويبدو أن المدافع المغربي، الذي قدم أداء رائعا مع إنتر ميلان في الموسم المنقضي وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2010، لا يشغل باله كثيرا في الوقت الحالي بالمفاوضات التي ما تزال مستمرة بشأن إمكانية انضمامه إلى باريس سان جيرمان أو تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن حكيمي، سافر بعد مشاركته مع المنتخب المغربي في مباراتين وديتين ضد غانا وبوركينا فاسو، إلى تونس لقضاء إجازته الصيفية مع ابنه أمين، وزوجته التونسية هبة.

المصدر: حساب حكيمي على "إنستغرام"