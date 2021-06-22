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مواجهة يمنية موريتانية على "صفيح عربي ساخن"

الرياضة

مواجهة يمنية موريتانية على
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يختضن إستاد جاسم بن حمد في نادي السد اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المصيرية بين منتخبي موريتانيا واليمن المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العرب "قطر 2021".

وسينضم المنتخب الفائز إلى المجموعة الثانية، وفقا للقرعة، إلى جانب كل من تونس والإمارات وسوريا، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى منتخب موريتانيا إلى متابعة مسيرته الرائعة خلال السنوات الأخيرة بعد أن استطاع تحقيق عدد من الإنجازات المتتالية، قفزت به إلى أكثر من 100 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين العامين 2012 و2017.

في المقابل، يسعى اليمن إلى تعويض خسارته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، والتأهل إلى نهائيات كأس العرب على حساب نظيره الموريتاني.

مواجهة يمنية موريتانية على

المصدر: وكالات

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