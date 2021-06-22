مبابي يرغم باريس سان جيرمان على المفاضلة بين كين وصلاح

أكد الصحفي في شبكة "RMC Sport" دانييل ريولو، أن المهاجم الفرنسي كليان مبابي طلب بالفعل الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022، لكنه يسعى للرحيل خلال الصيف الجاري.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن ريولو قوله: "أعرف أن مبابي طلب الرحيل، لكن الأمر معقد، لأن عليه أولا أن يبحث عن ناد لديه المال لشرائه، لكن الجديد هو أنه لا يريد البقاء حقا".

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وأضاف: "مبابي لا يثق في مشروع ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان). إذا لم يغادر هذا الصيف فسوف يرحل مجانا الموسم المقبل".

وأشار دانييل ريولو إلى أنه: "في الدوحة لا يريدون سماع مثل هذه الأخبار، حيث يرغبون في استمراره، وفي حالة رحيله سيتعين عليهم البحث عن بديل".

ووفقا لتقارير صحفية فرنسية، فإن باريس سان جيرمان وضع خيارين لخلافة مبابي، الأول: النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، والثاني هو النجم الإنجليزي هاري كين هداف فريق توتنهام هوتسبير والدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات