فيديو لميسي يشعل مواقع التواصل

أشعلت لقطة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يتلاعب بمدافعين خلال مباراة ضد باراغواي في بطولة كوبا أمريكا، مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم ميسي في الأنفاس الأخيرة من المباراة، فاصلا مهاريا بالقرب من خط التماس، حيث راوغ أحد لاعبي المنتخب الباراغوياني ببراعة من خلال تمويه ليفقد المدافع توازنه ويتزحلق بعيدا، وعندما اقترب منه (ميسي) لاعب آخر، قام "البرغوث" بتمرير الكرة بين قدميه بكل "أناقة"، قبل أن يتجاوزه بسهولة.

Lionel messi left them for dead 🤯



pic.twitter.com/sUQ84yXUJe — TM (@TotalLeoMessi) June 22, 2021

Lionel Andrés Messi Cuccittini 🧙‍♂️✨.pic.twitter.com/x7ZbIFmImt — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 22, 2021

#CopaAmérica 🏆



¡Devolución de gentilezas! Después de su lujo, Arzamendia recibió un caño, nada menos que de Lionel Messi 🔟



🇦🇷 Argentina 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/rdc2TvTPRW — Copa América (@CopaAmerica) June 22, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة على نطاق واسع، نظرا لجماليتها، وأيضا لأنها جاءت في مباراة تاريخية لميسي، الذي أصبح بعد خوضه لقاء باراغواي، أكثر من ارتدى قميص منتخب الأرجنتين تاريخيا، برصيد 147 مباراة دولية، متساويا مع خافيير ماسيكرانو.

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تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز الأرجنتين على باراغواي بهدف دون رد، ليحجز رفاق ميسي مقعدهم في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

المصدر: RT